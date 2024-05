C’est la tuile pour Lens et Neil El Aynaoui

Battu par l’OM le week-end dernier, le RC Lens sera dans l’obligation de relever la tête contre Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1 pour consolider sa place dans le top 6 et s’assurer un destin européen. En marge de la réception du club breton, une mauvaise est tombée dans le camp artésien : le forfait jusqu’à la fin de la saison de Neil El Aynaoui, touché au genou gauche à Marseille. Un pépin physique qui lui fera manquer les trois derniers rendez-vous des Sang et Or en championnat.

«Il est out jusqu’à la fin de saison. Il a une entorse du genou gauche. On le récupérera pour la saison prochaine», a indiqué Franck Haise en conférence de presse, ce jeudi. Pour rappel, le Marocain a disputé 25 matchs avec le club nordiste pour son premier exercice au sein de l’élite du football français.