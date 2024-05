PSG, EdF : la réaction de Lucas Hernandez

C’est un nouveau coup dur pour lui, pour le PSG et pour l’équipe de France. Lucas Hernandez va devoir être opéré suite à sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il va donc manquer plusieurs mois de compétition, dont l’Euro qui arrive, en Allemagne. On pourrait imaginer un joueur touché par ce nouveau coup du sort, mais c’est un Lucas Hernandez combatif qui a publié un premier message sur son compte Instagram.

« Quand j’ai signé avec le PSG j’ai fait la promesse que je donnerais mon cœur et mon âme à cette équipe et c’est ce que j’ai fait depuis.

Malheureusement lors du match d hier soir, j’ai fini blessé. Je suis retourné sur le terrain et j’ai essayé de continuer à me battre pour notre équipe, mais ce n’était pas possible. Je voudrais remercier tous mes fans et mes proches pour leur amour et leur soutien. Je serai encore plus fort à mon retour », a-t-il posté.