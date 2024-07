OM : Mason Greenwood répond aux polémiques sur son arrivée

Après plusieurs jours de discussions, de tractations, mais aussi de débats, Mason Greenwood (22 ans) s’est officiellement engagé avec l’OM ce jeudi. Les pressions de la classe politique, incarnées par le maire de Marseille, Benoît Payan, mais aussi celles d’associations de lutte contre les violences faites aux femmes, n’auront pas fait dévier les dirigeants marseillais de leur ligne de conduite. Ce dont on peut être sûr, c’est que l’OM vient de réaliser un gros coup pour combler le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, dont le numéro 10 vient d’ailleurs d’être réattribué à Greenwood.

La suite après cette publicité

Acheté pour environ 31 millions d’euros, l’ancien joueur de Manchester United aura à cœur de se racheter une conduite, et de faire soulever les foules du Vélodrome. Dans un court entretien accordé à La Provence, l’Anglais s’est d’ailleurs exprimé sur ce que représentait l’OM pour lui : «pourquoi avoir choisi l’OM ? Marseille est un très grand club en France, peut-être le plus grand. C’est le seul qui a gagné la Ligue des champions, en 1993. C’est un club qui a une grande histoire, un public incroyable et j’ai eu de bonnes discussions avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Je le connais un peu pour avoir vu jouer son équipe, Brighton, en Premier League», a-t-il commenté.

À lire

OM : Mason Greenwood récupère un numéro emblématique

Ses affaires extra-sportives sont derrière lui

Fort de 129 rencontres jouées sous les couleurs de Manchester United, Mason Greenwood a eu l’occasion de croiser à plusieurs reprises l’ancien entraîneur de Brighton sur les pelouses de Premier League. Et de toute évidence, il en connaît déjà un rayon sur l’Italien, capital dans sa venue à Marseille : «l’influence de Roberto De Zerbi dans ma venue ? Très importante. Il a des idées tactiques très précises, j’ai vu beaucoup de matches de Premier League de son équipe, j’ai joué aussi en Premier League, bien sûr, et Brighton était une équipe très plaisante à regarder. J’ai vraiment hâte de faire partie de cette nouvelle aventure sous ses ordres à Marseille.»

La suite après cette publicité

Enfin, Greenwood n’a pas pu échapper aux questions sur l’actualité brûlante entourant sa venue, et notamment sur les propos tenus par Benoît Payan, réfractaire à l’idée de le voir signer à l’OM : «je suis au courant de tout cela, bien sûr, mais je ne veux entrer dans aucune polémique, j’ai déjà exprimé mon ressenti l’année dernière, a balayé Greenwood. Aujourd’hui, tout cela est désormais derrière nous. Ma compagne et moi, nous nous sommes reconstruits en tant que couple. Nous sommes ensemble depuis que nous avons 16 ans, nous avons eu une petite fille merveilleuse depuis. Nous regardons devant nous et nous sommes impatients de pouvoir débuter cette aventure à Marseille.» A lui de convaincre Marseille.