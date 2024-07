OM : les associations en colère suite à l’arrivée de Mason Greenwood

L’arrivée de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille crispe beaucoup de suiveurs du club olympien, mais pas seulement. Elle est fortement rejetée par les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, qui ne comprennent pas la volonté de l’OM de recruter un joueur ayant été accusé de viol et d’agression envers sa compagne en 2021. « On considère que le talent suffit à fermer les yeux sur ces accusations », témoigne Elsa Labouret, porte-parole d’Osez le Féminisme, à l’Équipe. « Le point positif, c’est que comme Kylian Mbappé le dit, le football a changé, explique Carine Delahaie de Femmes Solidaires. Même si c’est un excellent renfort pour l’OM, beaucoup de fans ne veulent pas de lui et le disent. »

La suite après cette publicité

L’attaquant formé à Manchester United a pu retrouver les terrains après le « retrait de témoins clés et de nouveaux éléments ». La Fédération française de football n’a toujours pas commenté cette venue du joueur de 22 ans, tandis que le Ministère des Sports a indiqué avoir confiance à Marseille pour clarifier cette situation. Le joueur, quant à lui, est arrivé ce mercredi soir dans le sud de la France et devrait passer sa visite médicale dans la journée.