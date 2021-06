Quand Everton et Ronald Koeman recalaient Erling Haaland

La suite après cette publicité

Le football est fait de regrets. Ronald Koeman et Everton doivent en avoir plein. En 2016, lorsque l’entraîneur néerlandais était à la tête des Toffees, il a refusé Erling Haaland pour seulement… 4 millions d’euros. À cette époque, l'homme au 41 buts en 41 matches cette saison évoluait en deuxième division norvégienne.

C’est une information dévoilée par Steve Walsh. L’ancien scout de Leicester connu pour avoir ramené Kanté, Mahrez ou Vardy s’est confié sur les pistes qu’Everton a manquées lors de son passage en tant que directeur sportif du club. Outre Robertson de Liverpool et Maguire de Manchester United lorsqu’ils jouaient encore à Hull City, Ronald Koeman avait surtout refusé Haaland à l'époque. « J'avais convaincu Erling Haaland et son père et la transaction aurait pu se faire pour quatre millions d’euros », a-t-il déclaré.