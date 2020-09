Jordi Mboula quitte l'AS Monaco !

L'AS Monaco veut et doit absolument dégraisser cet été 2020. Et les pensionnaires du stade Louis II viennent d'officialiser un nouveau départ ce jeudi soir. En effet, Jordi Mboula, âgé de 21 ans, quitte définitivement le club de la Principauté entraîné par Niko Kovac.

«L’AS Monaco annonce avoir trouvé un accord avec le club espagnol du Real Club Deportivo Majorque pour le transfert de l’ailier droit âgé de 21 ans. Il avait rejoint l’AS Monaco à tout juste 18 ans. Arrivé en provenance du centre de formation du FC Barcelone en juillet 2017, Jordi Mboula intègre d’abord les équipes de jeunes de l’Academy. Il s’illustre notamment en Youth League, compétition dans laquelle il marque quatre buts, dont un doublé face aux U19 de Besiktas en 2017. Il poursuit son apprentissage avec la réserve, avant de s’entraîner progressivement avec le groupe pro. Il fait son apparition pour la première fois en Ligue 1 la saison suivante, en avril 2018. A peine un mois plus tard, il inscrit dans la foulée son premier but en professionnel, face à Troyes. En tout, il apparaît à douze reprises avec les Rouge et Blanc, et rentre même en cours de match lors d’une rencontre de Ligue des Champions face à l’Atlético Madrid, en septembre 2018. Il connaît ensuite un prêt au Cercle Bruges, club cousin de l’AS Monaco, puis à Huesca en Espagne. Jordi va donc désormais poursuivre sa carrière dans son pays natal, puisqu’il prend la direction du Real Club Deportivo Majorque, pensionnaire de 2e division espagnole, avec qui le club de la Principauté a trouvé un accord. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite et une très bonne saison à venir.»