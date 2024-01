Amical : l’Algérie se balade contre le Togo

J-8 avant la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Un rendez-vous immanquable pour tous les amoureux du football africain qui s’attendent à un tournoi particulièrement excitant cette année. Vainqueur de l’édition 2019 en Égypte, l’Algérie devra se relever après le terrible affront de la CAN 2021 au Cameroun où les Fennecs ont été éliminés dès la phase de groupes. Et avec un effectif totalement remodelé et une convalescence assez convaincante, la bande à Djamel Belmadi vient avec de nouvelles intentions en Côte d’Ivoire. Depuis plusieurs jours, les Guerriers du Désert ont décidé de se préparer au Togo. Ce vendredi soir, ces derniers affrontaient d’ailleurs les Éperviers du Togo dans une rencontre à huis clos et diffusée uniquement sur un live Facebook.

Et finalement, les coéquipiers d’Ismaël Bennacer, de retour dans l’entrejeu, n’ont fait qu’une bouchée de leurs hôtes. Alors que Ramy Bensebaïni a lancé les hostilités en première période (0-1, 20e), les Fennecs ont remis le couvert en seconde période. L’inaltérable Islam Slimani y est allé de son but (0-2, 55e) avant que Bensebaïni (0-3, 70e) ne s’offre le doublé pour permettre à l’Algérie de faire le large. Une victoire rassurante pour les Algériens qui semblent prêts à redorer leur blason dans les prochaines semaines. Les ouailles de Belmadi auront d’ailleurs l’occasion de peaufiner leur préparation mardi face au Burundi avant de s’envoler pour la Côte d’Ivoire et défier l’Angola en ouverture de la CAN le 15 janvier prochain (21h).