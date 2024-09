Playse, la start-up fondée par Blaise Matuidi s’étend en Chine

Il y a quelques mois, nous vous avions présenté Playse, une plateforme dont l’objectif est de proposer des entraînements de football sur mesure, encadrés par des coachs certifiés près de chez soi. Moussa Sissoko (Watford) est d’ailleurs l’un des ambassadeurs de ce projet innovant. Blaise Matuidi (37 ans), fondateur et investisseur principal, s’investit profondément dans cette start-up, qui connaît déjà un grand succès en France, en Afrique, et aux États-Unis. Récemment, Playse a franchi une nouvelle étape en s’implantant sur le marché chinois, sous l’impulsion du champion du monde 2018. Lors de son séjour en Chine, Blaise Matuidi a rencontré des figures majeures du sport et de l’industrie. À Pékin et à Dalian, il a visité des académies locales et a échangé avec des entraîneurs et des responsables du football chinois. Il a également eu l’occasion de rencontrer des footballeurs chinois de haut niveau et d’aborder les défis auxquels sont confrontés les jeunes joueurs dans le pays.

Cette visite a marqué l’ancien joueur du PSG et de la Juventus, qui a déclaré : « l’accueil chaleureux que j’ai reçu m’a montré tout le potentiel du football ici. » Cette expérience a donné à Matuidi des idées pour contribuer à la formation de la prochaine génération de footballeurs chinois. Ces échanges avec les acteurs locaux ouvrent la voie à des collaborations prometteuses. Blaise Matuidi a exprimé la volonté de Playse de s’impliquer activement dans le développement des jeunes talents en Chine, en apportant son expertise dans le domaine de la formation des footballeurs. Ce partenariat pourrait non seulement renforcer la présence de la start-up

française sur le marché asiatique, mais aussi offrir de nouvelles perspectives de croissance, tout en soutenant le développement du football chinois.