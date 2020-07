PSG : Presnel Kimpembe envoie un message aux Titis !

Depuis plusieurs saisons maintenant, le Paris Saint-Germain perd ses jeunes talents. Certains préfèrent ne pas y signer professionnel et vont relever un challenge ailleurs. Cela a été notamment le cas cet été d'Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi, qui ont respectivement rejoint l'AS Saint-Etienne et le Bayern Munich. Formé au sein du club de la capitale, Presnel Kimpembe, qui a su gravir les échelons pour s'imposer dans l'équipe fanion, suit ça de près. Interrogé par RMC Sport, il a livré son ressenti sur la fuite des Titis.

«C’est dur partout, comme dans tous les grands clubs. C’est difficile partout. Après c’est une progression à aller chercher, à avoir. Tu dois travailler pour en arriver là où tu veux. C’est des objectifs que tu dois te fixer». Puis, il en a dit plus sur son rôle auprès d'eux. Un rôle qui lui tient d'ailleurs à coeur. «Je suis leur chaperon. Ils n’ont pas besoin de quelqu’un pour les défendre. Ce sont les Titis, donc forcément je les porte aussi dans mon cœur. Je les ai connus quand ils étaient plus jeunes. Ça me fait du bien de pouvoir leur apporter de l’expérience. C’est pareil pour eux comme c’est pareil pour un nouveau qui vient d’arriver au club. Je vais faire la même chose».