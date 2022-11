CdF : Guingamp tombe aux Herbiers, Pau et Rodez dans un trou de souris

On dispute le 8e tour de la Coupe de France ce week-end, dernière étape avant l'entrée en lice des formations de Ligue 1. Match animé au Parc des Sports Massabielle, où les Herbiers, pensionnaires de National 2, on disposé de Guingamp (11e, L2) aux tirs au but (2-2). Sur penalty, l'ancien Rennais Isaac Matondo a permis aux Vendéens d'égaliser après l'ouverture du score de Gaëtan Courtet. Dylan Louiserre a ensuite fait repasser les Guingampais devant, mais dans le deuxième acte Lucas Daury a égalisé (2-2, 4-3 t.a.b.). Lors de la séances de tirs au but, les deux derniers tireurs bretons Stephen Quemper et Jérémy Livolant ont craqué. Pensionnaire de National 3, l'Union sportive Colomiers football n'a pu passer l'obstacle Pau FC. Les troupes de Didier Tholot, 9es de Ligue 2, ont profité d'une réalisation de Mons Bassouamina pour s'imposer sur la plus petite des marges et accéder au tour suivant.

Présent au 8e tour pour la première fois de son histoire, le FC Roche-Saint-Genest (R2) espérait affronter le prestigieux voisin de l'AS Saint-Étienne, mais c'est finalement face à son bourreau au tour précédent, Rodez (18e de Ligue 2), que les Ligériens devaient se surpasser pour espérer atteindre les 32es de finale. Au stade Rousson de Feurs, ils ne furent pas capables de revenir après avoir concédé l'ouverture du score du RAF, signée Lorenzo Rajot (0-1, 38e). Mal en point en championnat, Rodez respire un peu avec la coupe. Troisième de National 1, en course pour la montée en Ligue 2, Union sportive du littoral de Dunkerque se déplaçait à 75 kilomètres au sud, dans le Pas-de-Calais, du côté de Béthune, qui détient le record mondial de chute séquentielle de palettes et dont le club de football évolue en Régional 1. Devant 2000 personnes, la hiérarchie a été respectée au stade Hermant-Desprez, où les Maritimes se sont imposés tardivement 4 buts à 0 grâce à Julien Anziani (51e), Geoffrey Kondo (56e, 85e) et Yohan Bilingi (71e).