Le Real Madrid a enfin trouvé le successeur de Kroos, l’Angleterre s’incline devant le roi Salah

Grosse concurrence pour Zubimendi

Le Real Madrid va profiter des problèmes financiers de son rival pour s’attaquer à une cible prioritaire des Culés : le dénomme Martin Zubimendi surnommé «le nouveau Kroos» par AS ce matin. Ça fait plusieurs mois que l’Allemand est parti à la retraite et le Real n’a toujours pas réussi à le remplacer dans le jeu. Le club veut se renforcer dans ce secteur. Et tout indique que l’Espagnol possède le profil parfait. Son âge et son prix en font un candidat idéal. Un pivot à la Xabi Alonso, du même type que le Ballon d’Or Rodrigo. Le journal espagnol fait l’éloge d’un footballeur qui joue et fait jouer le reste de ses coéquipiers. La concurrence sera rude toutefois puisque Liverpool était tout proche de le signer cet été. Enfin, on rappelle que la clause libératoire du joueur de la Real Sociedad est fixée à 60 M€.

Le Roi Salah adoubé

Liverpool a collé une manita à West Ham, victoire 5-0. Les Reds vont terminer l’année en tête de la Premier League avec 8 points d’avance et c’est en grande partie grâce à Mohamed Salah et son «sourire d’assassin» comme le placarde le Daily Star ce lundi matin. Avec 17 buts et 13 passes décisives depuis le début de la saison, le «Roi Salah» comme le surnomme L’Équipe est sur un nuage. Il a aussi rajouté un nouveau record dans sa besace avec un but et une passe décisive pour la 8e fois en une saison, comme le relaye le Daily Mirror. «Profitez-en tant que vous le pouvez», lâche le tabloïd britannique The I Paper. Interrogé de nouveau sur son avenir après la rencontre, l’intéressé a expliqué que rien n’avait bougé et que pour le moment, il était focus sur son objectif de remporter la Premier League.

Soulagement à Manchester City

Manchester City a mis fin à sa terrible série ! Après 9 défaites en 12 matchs et une victoire depuis octobre, ça sourit mieux, se réjouit le Daily Mail après le succès 2-0 face à Leicester. Savinho a enfin débloqué son compteur but alors qu’Haaland a lui retrouvé le chemin des filets. «Les jours heureux sont de retour», espère le Manchester Evening News. Les hommes de Pep Guardiola sont 5ème du classement avec 14 points de retard sur le leader Liverpool. Le coach était tellement soulagé qu’il a fait une boulette en annonçant la paternité de son cyborg norvégien !