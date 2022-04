Burnley-Manchester City : les compositions officielles

Dans le cadre de la 31ème journée de Premier League, Manchester City se déplace à Burnley (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). À Turf Moor, les joueurs de Guardiola se lancent dans l’ultime phase de la saison et un marathon pour le titre contre Liverpool à distance. Avec potentiellement deux points de retard sur Liverpool, qui joue contre Watford, victoire obligatoire pour City qui sort d’un match nul en Premier League contre Crystal Palace. La meilleure défense du championnat va devoir faire le travail contre Burnley qui doit prendre des points dans la course au maintien. Pour cette rencontre, Guardiola réintègre quelques joueurs. Nathan Aké sera aux côtés de Laporte en défense centrale. Gundogan prend la place de Bernardo au milieu de terrain et Grealish est aligné avec Foden et Sterling devant.

La suite après cette publicité

De son côté, Burnley est aussi à la quête de point mais dans un objectif différent. 19ème avec quatre points de retard sur Everton 17ème, les Clarets doit assurer un nouveau maintien pour rester une septième saison consécutive dans l’élite anglaise. Avec seulement trois victoires sur l’ensemble de la saison et trois défaites consécutives, la tâche s’annonce rude contre Manchester City, adversaire qu’ils n’ont pas battu depuis 2015. Pire, ils n’ont pas marqué le moindre but depuis cinq matchs contre les hommes de Guardiola. Dans le onze prévu par Sean Dyche, peu de surprise, Ben Mee toujours absent c’est Tarkowski et Long qui seront en défense centrale. Lennon et McNeil vont animer les côtés de l’attaque et Weghorst sera seul en pointe.

Burnley : Pope - Roberts, Tarkowski (cap.), Long, Taylor - Lennon, Cork, Westwood, Brownhill, McNeil - Weghorst.

Manchester City : Ederson - Walker, Laporte, Aké, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gundogan (cap.) - Sterling, Foden, Grealish.