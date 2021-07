Real Madrid : une signature libre de Leon Goretzka l'an prochain ?

Le feuilleton Leon Goretzka continue. Si Oliver Kahn puis Julian Nagelsmann s'étaient montrés rassurants concernant sa prolongation en Bavière, Bild rapporte que le Real Madrid attend la fin de son contrat l'été prochain pour le signer libre. La Maison Blanche aurait déjà contacté l'entourage du milieu de terrain de 26 ans pour prendre la température. Un intérêt enfin réciproque : l'international allemand (35 matchs) avait déjà montré son envie de porter le maillot blanc, mais le Real aurait répondu par la négative, justifiant la présence de son compatriote Toni Kroos dans l'effectif.

Cependant, la direction bavaroise souhaite à tout prix un nouvel épisode du genre après le cas David Alaba, parti libre à Madrid cet été après avoir refusé de prolonger. Les choses ont donc changé depuis la dernière déclaration de Nagelsmann, qui était optimiste quant à l'avenir de son joueur : «Nous voulons tous qu'il reste ici, c'est un joueur exceptionnel qui est certainement l'un des milieux de terrain les plus buteurs de la Bundesliga, mais aussi l'un des milieux de terrain les plus dangereux d'Europe. Je suis incroyablement heureux de travailler avec lui et je serais également heureux si cela durait encore trois, quatre, cinq ou six ans», avait-il déclaré à Sky Sport la semaine dernière.