Ligue 1 : Lyon chute en fin de rencontre face à un Stade Brestois désormais leader !

Ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse du stade Francis-Le Blé pour y affronter un Stade Brestois en pleine bourre depuis le début de saison. Ce déplacement était également l’occasion pour Fabio Grosso de diriger son premier match sur le banc lyonnais. Pour réussir ses débuts, le technicien italien avait alors l’occasion de glaner le premier succès de l’OL cette saison. Pour ce faire, l’ancien entraîneur de Frosinone a décidé de se passer de Rayan Cherki pour aligner son 4-3-3 fétiche. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour la troupe du coach transalpin en première période. Très propres dans les duels, à l’image d’un Pierre Lees-Melou au four et au moulin, les Bretons ont bousculé des Lyonnais timides et sans idées balle au pied.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Brest 13 6 2 4 1 1 8 6 16 Lyon 2 6 -8 0 2 4 3 11

Alors que le milieu Tolisso-Akouokou-Caqueret a été d’une pauvreté technique effarante, les attaquants n’étaient pas du tout trouvés. Quand Martin Satriano a testé les gants d’Anthony Lopes très tôt dans la rencontre (5e), Jérémy Le Douaron faisait parler la poudre mais n’a trouvé que le poteau droit du gardien portugais (23e). Menés par un Romain Del Castillo agité, à l’instar de son début de saison, les locaux se sont procurés d’autres occasions sans parvenir à ouvrir le score. Très dominateurs en première période (11 occasions et 13 tirs côté Brest, rien du côté de l’OL), les ouailles d’Eric Roy sont rentrés au vestiaires sûrement satisfaits mais également avec une pointe de frustration pour ne pas avoir ouvert le score plus tôt.

Steve Mounié en sauveur

Au retour des vestiaires, Fabio Grosso a tenté d’insuffler un vent de fraîcheur pour son équipe mais les entrées de Mama Baldé, Tino Kadewere et Ainsley Maitland-Niles n’ont pas révolutionné la piètre performance rhodanienne jusque-là. Un peu moins bousculé qu’en première période, l’OL était pourtant proche d’ouvrir le score mais la frappe puissante d’Alexandre Lacazette a fui le cadre de peu (56e). Toujours aussi agréables à voir jouer et dangereux, les Bretons ont répliqué mais Lees-Melou (57e) puis Le Douaron ont manqué de justesse (61e).

L’entrée de Cherki à l’entame du dernier quart d’heure n’aura pas changé grand-chose et Brest a continué à pousser. Et finalement, le coaching gagnant a été réalisé par Eric Roy. Entré en jeu à la 70e minute, Steve Mounié a offert la victoire aux siens en deux temps. Après avoir vu sa tête heurter le poteau dans un premier temps, le buteur béninois a placé un coup de tête gagnant à la 87e minute de jeu (1-0). Alors qu’ils peinent toujours autant à marquer dans le jeu, les joueurs de l’OL n’ont toujours pas gagné la moindre rencontre cette saison en Ligue 1. Cette défaite, cruelle sur le dénouement mais logique sur le fond, les condamne ainsi à une seizième place temporaire ce samedi. Avec ce succès, le Stade Brestois prend la première place de Ligue 1 et confirme son excellent départ.