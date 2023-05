Euro U17 : la France renverse l’Espagne et rejoint l’Allemagne en finale

Après la victoire prolifique de l’Allemagne face à la Pologne (5-3), la deuxième et dernière demi-finale donc de cet Euro des moins de 17 ans offrait une belle confrontation entre la France et l’Espagne. Après une nette domination de la Rojita dans l’utilisation du ballon durant les premières minutes de la rencontre, les Bleuets reprenaient le contrôle du cuir. Malgré une belle récupération de Saïmon Bouabré, qui s’avançait et transmettait à Mohamed-Amine Bouchenna, l’Espagne arrivait à se dégager. A la mi-temps, les deux équipes n’avaient pas encore réussi à se procurer la moindre occasion. Mais au retour des vestiaires, Nhoa Sangui mettait le feu sur son côté gauche et servait idéalement Ismail Bouneb.

Seul au point de pénalty, le milieu de terrain tentait la frappe en première intention. Raúl Jiménez Latorre s’interposait brillamment dans ses cages pour repousser la tentative du numéro 10 tricolore. Alors que la France semblait mieux dans cette rencontre, Lamine Yamal venait propulser, aux abords de la surface, une frappe splendide dans la lucarne de Paul Argney (69e, 1-0). Dans la foulée, Mathis Lambourde égalisait d’une tête piquée sur un corner pour relancer complètement cette demi-finale (73e, 1-1). Alors que les deux équipes se dirigeaient vers les prolongations, Tidiam Gomis centrait pour Yanis Ali Issoufou qui trompait à nouveau le portier espagnol (80e, 2-1). Gomis a plié la rencontre dans le temps additionnel, signant le 3-1. Grâce à cette victoire, la France rejoint l’Allemagne en finale !

