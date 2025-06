Guingamp : Vitória de Guimarães pousse fort pour Jacques Siwe

Auteur d’une saison remarquable avec l’En Avant Guingamp, Jacques Siwe s’est imposé comme une pièce maîtresse de l’attaque bretonne. À 23 ans, l’attaquant formé à Dijon a inscrit 13 buts toutes compétitions confondues, dont 11 en Ligue 2, ce qui fait de lui le meilleur buteur du club cette saison. Sa première partie de saison a été particulièrement impressionnante, avec 8 buts en 15 matchs, le plaçant parmi les meilleurs buteurs du championnat à mi-parcours. Cette performance lui a valu d’être élu joueur du mois de novembre en Ligue 2.

La suite après cette publicité

En reconnaissance de ses performances, Siwe a prolongé son contrat avec Guingamp jusqu’en juin 2027. Sous la direction de Sylvain Ripoll, l’équipe a terminé cinquième du championnat avec 55 points, manquant de peu les barrages pour la montée. Siwe a ainsi confirmé son statut de leader offensif et s’affirme comme un talent prometteur du football français. Et selon nos informations, le club portugais de Vitória de Guimarães est très intéressé et compte bien pousser fort dans les négociations prochainement. Il est considéré comme une grande priorité.