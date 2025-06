Euro U17 : les Bleuets s’inclinent lourdement en finale et laissent le titre au Portugal

Les Bleuets sont passés à côté du rendez-vous. Finaliste de l’Euro U17 après avoir battu la Belgique (3-2), l’équipe de France U17 avait l’occasion de remporter un 4e titre européen, en Albanie, ce dimanche soir. Mais il fallait se défaire du Portugal - qualifié après avoir battu l’Italie aux tirs au but - un adversaire que les Bleuets avaient rencontrés en poules (0-0). Mais cette fois, il n’y a pas eu de match et les hommes de Lionel Rouxel ont été dominés toute la partie.

La suite après cette publicité

Dès le début de partie, les Français n’ont pas répondu présents dans les duels et peinaient à aller vers la surface adverse. Alors qu’à l’inverse, le Portugal a parfaitement débuté la partie avec deux occasions franches d’entrée, déviées par Jourdren (9e et 11e). Et défensivement, les Bleuets n’étaient également pas au mieux. Trop fébriles, ils ont laissé Cabral seul dans la surface, pour l’ouverture du score (1-0, 30e). Et sur une

nouvelle mauvaise séquence défensive, Cunha pouvait se jouer trop facilement de la défense tricolore pour faire le break avant la pause (2-0, 38e).

Les Bleuets n’ont rien montré

Les Français ont ensuite montré un meilleur visage après la pause en s’installant dans le camp adverse. Mais cela n’a duré que quelques minutes, puisqu’une nouvelle erreur défensive permettait à Lima de s’arracher sur le côté gauche pour servir Gil Neves, buteur dans un angle fermé quelques instants après son entrée en jeu (3-0, 60e). L’addition commençait à être salé et les hommes de Rouxel ne parvenaient pas à faire la moindre chose dans cette finale.

La suite après cette publicité

Pire encore, le score était proche de passer à 4-0 avec une nouvelle grosse occasion de Quintas (77e). Puis un poteau trouvé par les Portugais, malgré une déviation de Jourdren (87e). Rien ne passait pour les Français, qui n’ont pu faire mieux qu’un poteau trouvé sur une frappe d’Eymard (89e). Sans suspense, le Portugal s’impose donc pour la 6e fois de son histoire en donnant une leçon aux tricolores, qui n’ont rien réussi à produire dans cette finale, malgré un parcours de grande qualité dans cet Euro.