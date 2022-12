Coupe du Monde 2022 : Florian Maurice allume Didier Deschamps et le staff des Bleus !

La suite après cette publicité

Didier Deschamps ne s’est pas fait que des amis. Présent à la tête des Bleus depuis maintenant dix ans, le technicien tricolore a accumulé les succès, avec notamment un titre de champion du monde en 2018 et une place de finaliste du Mondial 2022 mais aussi lors de l’Euro 2016. Encensé par certains, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille est souvent critiqué pour ses choix. Cela a été le cas le 9 novembre dernier lors de l’annonce de sa liste pour le Mondial au Qatar. DD avait convoqué 25 joueurs, alors qu’il avait la possibilité d’en sélectionner 26.

Mais finalement, c’est bien avec 26 hommes qu’il a voyagé au Qatar, puisque Marcus Thuram a rejoint l’équipe de France. Il a également fait un changement de dernière minute en convoquant Randal Kolo Muani suite à la blessure de Christopher Nkunku. En revanche, il n’a pas remplacé Karim Benzema, forfait juste avant le début de la compétition. Des choix assumés comme toujours par Deschamps, mais qui n’ont pas forcément été compris. Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice ne s’est d’ailleurs pas privé pour tacler le sélectionneur et son staff dans L’Équipe.

Florian Maurice ne comprend pas DD

En effet, l’ancien joueur n’a pas digéré l’absence de Martin Terrier, qui aurait mérité d’être testé selon lui. Auteur d’une belle saison l’an dernier, l’attaquant a souvent été cité comme un candidat possible. Pré-sélectionné, il n’a pas eu sa chance avec les Bleus. Même chose pour Benjamin Bourigeaud. Incompréhensible pour Florian Maurice, qui est donc monté au créneau pour tacler le staff tricolore et faire passer quelques messages.

« Déjà, il faut venir les voir. Peut-être qu’on les observe en vidéo, mais déjà, venir au Roazhon Park ou quand on joue à l’extérieur, je ne sais pas. (…) Je n’ai jamais reçu d’appel : "Allo Flo, comment il est Martin (Terrier), comment il est Bourige (Benjamin Bourigeaud)?" Je trouve ça un peu surprenant, je ne sais pas si ça craint de le dire ou pas, mais ce n’est pas grave ». Puis, il a ajouté par la suite ne pas comprendre les critères de sélection. « Quand je lis qu’il (Kolo Muani) surfe sur la saison passée avec Nantes à Francfort, et que j’ai un mec dans mon effectif qui a marqué 21 buts la saison dernière et encore 8 cette année en championnat, OK. Peut-être qu’il (Deschamps) n’apprécie pas le profil de Martin, ou alors, il y a autre chose et là il faut s’interroger. Profondément ».

Le directeur sportif breton tacle fort

Il a précisé ensuite : « il a été top Kolo Muani, il a réussi une entrée exceptionnelle. Je ne critique pas le niveau du joueur, c’est un super joueur. Mais j’avais entendu: oui, pour aller en équipe de France, il faut avoir de l’expérience, avoir joué en Coupe d’Europe! Martin Terrier a joué les trois (C1, C3, C4), donc il faut quoi? On arrive à retenir l’été dernier Martin Terrier, qui ne part pas dans un club de Premier League. Et là, quel message tu envoies aux joueurs français (évoluant en France), en fait? Barre-toi à l’étranger pour jouer en équipe de France? Ce n’est pas forcément le bon message. Je ne crois pas ».

Il n’est pas certain que Didier Deschamps, qui suit de près ce qui peut se dire dans les médias et qui n’est pas fan de ce genre d’attaque, apprécie la sortie de l’homme fort du Stade Rennais. Mais Florian Maurice, qui a fait une sacrée mise au point, a souhaité vider son sac. Il risque, comme les Bretons, d’être très attentif lors de l’annonce de la prochaine liste de l’équipe de France en mars. D’ici là, Martin Terrier et d’autres auront eu le temps de montrer de belles choses sur le terrain pour enfin convaincre DD et son staff.