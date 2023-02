Turquie : Christian Atsu retrouvé mort sous les décombres, annonce son agent

La suite après cette publicité

Lundi 6 février, plusieurs séismes ont touché la Syrie et la Turquie. Plusieurs personnes sont blessées, d’autres étaient toujours portées disparues, à l’image de Christian Atsu. Depuis deux semaines, les secours étaient à la recherche du joueur de Hatayspor, qui n’a toujours pas donné signe de vie. Ses proches, comme son club, se montraient très inquiets.

Ce samedi matin, on apprenait que Christian Atsu avait été retrouvé mort ce samedi, comme le rapporte son agent, cité par l’AFP, ainsi que plusieurs clubs de Süper Lig, la ligue de football de Turquie. L’international ghanéen, qui avait offert la victoire à son équipe la veille de la catastrophe, a été retrouvé sous les décombres de son immeuble à Hatay, au sud de la Turquie. Selon les médias turcs, le joueur de 31 ans était ) la résidence Rönesans, une tour luxueuse de 12 étages, qui s’est effondrée dans le séisme.

Deux semaines de recherche

«Le corps sans vie d’Atsu a été retrouvé sous les décombres. On retire encore ses affaires. Son téléphone a aussi été retrouvé », a indiqué son agent Murat Uzunmehmet sur ses réseaux sociaux, avant d’être cité par l’agence privée turque DHA. Le promoteur de la résidence de luxe transformée en ruine, où 800 personnes seraient ensevelies, «a été arrêté la semaine dernière alors qu’il tentait de quitter la Turquie», précise également l’AFP.

Atsu avait rejoint en septembre le club turc de Hatayspor, basé dans la province de Hatay (sud), près de l’épicentre du séisme qui a frappé sur le pays. Le séisme a tué plus de 40 000 personnes en Turquie et en Syrie, selon les derniers bilans officiels diffusés, faisant également des milliers de blessés et des sans-abris. De nombreux hommages sont rendus sur les réseaux sociaux au joueur passé par Chelsea, Malaga ou encore Newcastle United.