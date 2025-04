Dijon : ça bouge pour Alexandre Parsemain

Formé à Nice, Alexandre Parsemain a dû quitter la cité azuréenne et son club formateur pour avoir sa chance chez les pros. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les débuts du côté de Dijon de l’attaquant martiniquais de 21 ans sont prometteurs. Auteur de 7 buts et une passe décisive avec le DFCO (1 passe décisive), le natif de Fort-de-France vient d’inscrire un doublé retentissant face à Versailles le week-end dernier en marquant notamment ce qui est sans doute le but de l’année en National d’un superbe ciseau acrobatique.

De quoi commencer à attiser les convoitises à un an de la fin de son contrat. Le club de MLS de DC United a soumis une offre officielle au club dijonnais, mais Parsemain a d’autres ambitions, à savoir celles de rester en Europe. Des clubs de Ligue 2, d’Eredivisie aux Pays-Bas, au Portugal, en Suisse et en Belgique sont intéressés et pourraient rapidement passer à l’action pour cet attaquant au profil athlétique et physique.