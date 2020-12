Galatasaray met Radamel Falcao sur le marché !

Après plusieurs années de bons et loyaux services, Radamel Falcao était libéré de sa dernière année de contrat par l'AS Monaco à l'été 2019. Le Colombien, qui souhaitait relever un nouveau challenge, avait finalement signé à Galatasaray. Accueilli par une foule de supporters, El Tigre avait rapidement été plongé dans la chaude ambiance turque et il avait hâte de jouer sous le maillot du club d'Istanbul. Mais sa première saison a été plutôt mitigée dans l'ensemble. Handicapé par une blessure au tendon d'Achille, il n'avait disputé que onze rencontres toutes compétitions confondues lors de la première moitié de l'exercice 2019-20 (4 buts).

Galatasaray ouvre la porte à un départ

Malgré des rumeurs de départ durant le mois de janvier, l'ancien joueur de Chelsea et Manchester United a terminé la saison avec Galatasaray avec un bilan de 11 buts (1 assist). Motivé, il a bien débuté l'exercice 2020-21. En effet, en 7 apparitions toutes compétitions confondues (6 en Super Lig et 1 en Europa League), Falcao a trouvé le chemin des filets à six reprises. A cela, il faut également ajouter deux passes décisives. Parti sur un excellent rythme donc, le Colombien a été stoppé dans son élan suite à une blessure à la cuisse.

Un pépin physique qui l'éloigne des terrains depuis le 24 octobre dernier, soit deux mois. Depuis, l'attaquant âge de 34 ans se soignait pour revenir au plus vite. Et il a repris récemment le chemin des entraînements. Toutefois, rien ne dit qu'il sera un joueur de Galatasaray pour encore très longtemps. En effet, le président du club, Mustafa Cengiz, a ouvert la porte à son départ cet hiver. «Falcao est une personne digne, un footballeur honorable. Je pense qu'il ne mettra pas Galatasaray dans une situation difficile. Restera-t-il en janvier ou va-t-il partir ? Je ne sais pas».

Son imposant salaire pose problème

En proie à des difficultés financières en raison de la crise économique liée au coronavirus, Galatasaray souhaite se séparer d'un élément au salaire imposant, à savoir 5 millions d'euros par an. De plus, les Turcs sont aussi préoccupés par le fait que Falcao multiplie les blessures depuis son arrivée. Quatre au total, soit 164 jours d'absence ! Enfin, les dirigeants stambouliotes ont aussi noté que durant l'indisponibilité du Colombien cette saison, son équipe, deuxième au classement avec un match en moins qu'Alanyaspor, a plutôt bien tourné puisqu'elle a gagné six des huit rencontres jouées (1 nul et 1 défaite). Ce qui n'a pas plaidé en sa faveur.

Marca explique ainsi que le footballeur né en 1986, qui ne serait pas contre un départ, est sur le marché durant ce mercato hivernal 2021. Comme l'an dernier, la Major League Soccer, toujours intéressée à l'idée de recruter des stars, suit son cas de près. La publication espagnole ajoute que des écuries du Moyen-Orient apprécient aussi son profil. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Radamel Falcao est donc invité à trouver un nouveau point de chute, lui qui a déjà évolué à River Plate, Porto, l'Atlético de Madrid, l'AS Monaco, Manchester United, Chelsea et enfin Galatasaray.