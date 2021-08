Lothar Matthaüs conseille au Bayern de signer Franck Ribéry

La suite après cette publicité

Actuellement en train de s'entraîner avec le Bayern Munich après la fin de son contrat à la Fiorentina, Franck Ribéry (38 ans) est évoqué comme un possible renfort pour le club allemand en vue de la saison. Si le directeur sportif Hasan Salihamidzic se montre assez perplexe, l'ailier français a impressionné son monde lors des derniers jours et a brillé lors d'un match de légendes aux côtés du tennisman Alexander Zverev. Ancienne gloire du Bayern Munich et consultant pour Sky Germany, Lothar Matthäus a évoqué un possible retour de Franck Ribéry au Bayern Munich.

«Si le Bayern ne trouve pas d'ailier, qu'il ne veut pas et ne peut pas signer, j'envisagerais certainement un contrat d'un an avec Franck Ribéry. J'ai aussi joué pour ce club quand j'avais 39 ans. Il va sans dire que vous ne pourrez pas jouer deux matchs de plus de 90 minutes chaque semaine. Mais Franck est toujours en forme, ce serait un facteur très positif dans le vestiaire et quiconque a disputé 29 matches de championnat en Italie (la saison dernière ndlr) peut toujours jouer un bon rôle en Bundesliga. Et les supporters du Bayern, qui ont eu beaucoup de mal avec le conflit entre Brazzo et Flick la saison dernière, seraient heureux que Franck porte le maillot du Bayern» a lâché celui qui a joué 12 ans avec les Bavarois.