Franck Ribéry de retour au Bayern Munich ?

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina en juillet dernier, Franck Ribéry (38 ans) continue de s'entraîner.. à Munich afin de retrouver un club pour la saison prochaine. Selon les informations du quotidien L'Equipe, l'international français (81 sélections, 16 buts) serait séduit à l'idée d'un retour en Série A même si la possibilité d'un come-back au Bayern Munich, avec qui il vient de disputé un match de légendes aux côtés du tennisman Alexander Zverev, n'est pas à exclure. Une rencontre au cours de laquelle l'ancien bavarois a d'ailleurs pu longuement échangé avec Julian Nagelsmann, le nouvel entraîneur munichois. Si les supporters du Bayern et les hautes instances du club allemand poussent pour un incroyable retour du milieu offensif français, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif bavarois serait quant à lui peu enclin à voir FR7 revenir, bien que ce dernier dispose toujours d'une clause de reconversion avec son «club de cœur».

Fort de 24 trophées avec le Bayern entre 2007 et 2019, période durant laquelle le natif de Boulogne-sur-Mer a participé à 425 matches pour un bilan de 124 buts et 182 passes décisives, «Kaiser Franck» attise d'ailleurs toujours autant les convoitises. Avec la priorité donnée à l'Italie, l'ancien marseillais pourrait ainsi rebondir à la Lazio Rome, Naples ou la Sampdoria Gênes, trois écuries à l'affût dans ce dossier, toujours selon le quotidien. En discussion avec son agent Alain Migliaccio et son ancien coéquipier Jérome Boateng, également à la recherche d'un nouveau club, Franck Ribéry s'est fixé un ultimatum à la mi-août pour faire son choix définitif. Si l'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois et que le championnat italien reste une cible prioritaire, l'Allianz Arena pourrait de nouveau acclamer l'homme aux neuf Bundesliga.