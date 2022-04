Naples annonce une mise au vert jusqu’à la fin de la saison

Après la défaite en fin de rencontre dimanche face à Empoli (3-2), Naples a annoncé dans un communiqué une mise au vert permanente de ses joueurs à partir de mardi et ce jusqu’à la fin de la saison. L’équipe de la Campanie a certainement dit adieu au Scudetto ce week-end après cette contre-performance face aux Toscans. Le Napoli avait précisé sur Twitter dans la soirée que cette décision radicale avait été prise par son coach Luciano Spalletti et qu’il avait le soutien de l’état-major napolitain.

Dans un nouveau communiqué publié ce lundi, les actuels troisièmes de Serie A, annoncent qu’ils vont également organiser des « réunions le soir durant le diner » pour évoquer les problèmes qui touchent le club. « La chose la plus importante à faire en ce moment est de compléter le programme habituel d'entraînement quotidien. Les horaires de travail resteront les mêmes, avec une grande attention portée aux éléments individuels et au groupe, avec des réunions théoriques et des évaluations des prochains matchs. Tout cela sera complété, et c'est la nouveauté, par des réunions le soir durant le dîner pour s'ouvrir davantage sur les éventuelles questions critiques, les problèmes, la qualité de jeu, le tout pour maximiser l'excellente qualité de nos joueurs démontrée durant la première partie de la saison », explique le club dans son communiqué officiel.