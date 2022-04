Serie A : Naples se saborde à Empoli et perd le contact avec les deux Milan, Bologne accroché

Après la victoire de la Salernitana contre la Fiorentina (2-1), la 34ème journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche, avec deux rencontres programmées à 15 heures. Au Carlo Castellani, Empoli (14e, 34 pts) accueillait le Napoli (3e, 67pts). L'occasion pour les Partenopei de revenir à deux longueurs de l'Inter Milan, leader provisoire en attendant le déplacement de l'AC Milan à la Lazio ce dimanche à 20h45. Maître des débats au cours du premier acte, Naples manquait pourtant de réalisme aux abords de la surface adversaire (9 tirs, aucun cadré en première période) mais finissait par trouver la faille juste avant la pause grâce à Mertens (0-1, 44e). Au retour des vestiaires, Insigne corsait rapidement l'addition (0-2, 53e) et pensait sécuriser le 21ème succès des Napolitains cette saison. Mais dans les dix dernières minutes, les visiteurs se sabordaient totalement.

Henderson (1-2, 80e) puis Pinamonti, auteur d'un doublé, (83e, 88e) permettaient à Empoli de renverser le cours de cette rencontre. Avec cette défaite frustrante (2-3), Naples reste troisième place mais pointe toujours à trois longueurs de l'AC Milan qui affronte les Laziales ce dimanche soir (20h45). Dans l'autre affiche de cette après-midi, l'Udinese (12e, 39 pts) se déplaçait sur la pelouse de Bologne (13e, 38 pts). Au Renato Dall'Ara, les hommes de Sinisa Mihajlovic entraient parfaitement dans cette partie et Hickey donnait rapidement l'avantage aux siens (1-0, 6e). Dominé dans les premiers instants mais loin d'être résigné, le club du Frioul réagissait dans la foulée par l'intermédiaire d'Udogie (1-1, 25e). Tenu en échec à la pause, l'Udinese reprenait l'avantage dès le retour des vestiaires grâce à Success (1-2, 46e) mais Sansone remettait à nouveau les deux formations dos à dos peu avant l'heure de jeu (2-2, 59e). Le score n'évoluait plus et les deux équipes se quittaient dos à dos (2-2).