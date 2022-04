Serie A : la Salernitana s'impose à domicile face à la Fiorentina

Ce dimanche après-midi (12h30), la Salernitana (18e) recevait la Fiorentina (6e) pour le compte de la 34e journée de Serie A. Les joueurs de Salerne, en grenat, entamaient la rencontre en 3-5-2 alors que la Viola, en jaune, évoluait en 4-3-3. Dans une première période très engagée, les Salernitains allumaient les premières mèches, mais Terraciano s’imposait devant Verdi (5e). Les promus trouvaient finalement la faille quelques instants plus tard, sur un corner d’Emil Bohimen, Milan Djuric reprenait le ballon et envoyait une tête puissante dans le but florentin (9e, 1-0). Les coéquipiers de Franck Ribéry ne réussissaient cependant pas à faire le break mais rentraient tout de même aux vestiaires en menant au score 1-0.

En début de seconde période, les visiteurs poussaient pour égaliser et ils recollaient logiquement au score à l’heure de jeu. Alvaro Odriozola déposait un beau centre sur la tête de Riccardo Saponara, qui trompait la vigilance de Sepe (64e, 1-1). Une égalisation qui ne freinait pas la Salernitana qui réussissait à reprendre l’avantage à dix minutes du terme. Sur un centre mal dégagé par la défense de la Viola, Federico Bonazzoli opportuniste, reprenait le ballon et ne laissait aucune chance à Terraciano (79e, 2-1). Les locaux résistaient bien en fin de rencontre et s’imposaient 2-1. Grâce à cette troisième victoire consécutive en championnat, la Salernitana reste 18e mais revient à trois points de Cagliari (17e), la Fiorentina passe 7e de Serie A, avant les autres matches de la journée.