Discussions en cours entre Marcelo Brozovic et Al Nassr

Le transfert de Marcelo Brozovic à Al Nassr n’a jamais été aussi proche. Après avoir trouvé un accord avec l’Inter Milan pour un montant de 22 M€, le club saoudien doit désormais trouver un terrain d’entente avec le milieu international croate, auteur d’une excellente saison même s’il a échoué en finale de la Ligue des Champions avec le club italien et qu’il a perdu la finale de la Ligue des Nations avec la Croatie.

Mais ce dernier est gourmand et n’entend pas aller en Arabie Saoudite sans négocier au mieux ses intérêts. Pour le moment Al Nassr propose un salaire 20 M€ net par an. Brozovic en souhaite 30. Les discussions vont se poursuivre dans les prochaines heures. Pour rappel, il touchait jusqu’alors un salaire de 6 M€ net par an avec l’Inter Milan.

