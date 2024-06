Conor Gallagher a failli jouer pour l’Écosse

Conor Gallagher (24 ans) va vivre un été particulier. En instance de départ vers Aston Villa, le nouveau capitaine de Chelsea va surtout disputer sa première grande compétition lors de cet Euro avec l’Angleterre. Une sélection dans laquelle le milieu de terrain prend de plus en plus d’ampleur, jusqu’à prétendre à une place de titulaire. Pourtant, Conor Gallagher aurait pu jouer pour une tout autre sélection. Il a été proche d’intégrer la sélection écossaise.

La suite après cette publicité

« Quand j’avais 15 ou 16 ans, je n’étais pas assez bon pour jouer pour l’équipe de jeunes d’Angleterre, alors je suis allé m’entraîner avec l’une des équipes d’Écosse pour voir comment j’étais… et je n’étais pas assez bon pour jouer. Eux non plus ! J’ai donc réussi à réintégrer la formation des jeunes anglais et j’ai eu la chance d’y rester », en a-t-il rigolé en conférence de presse. Alors que les Anglais devront attendre dimanche pour jouer leur premier match contre la Serbie, la Tartan Army sera, elle, confrontée au pays hôte, l’Allemagne, ce soir pour le match d’ouverture.