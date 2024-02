FC Rouen : un consortium de riches investisseurs prêt à collaborer avec Charles Maarek

Septième de National, le FC Rouen 1899 s’apprête à défier un cador de la Ligue 1 à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France. Opposés à l’AS Monaco, ce jeudi 8 février au Stade Robert-Diochon, les Diables Rouges vivent, malgré tout, une saison paradoxale. Entre résultats sportifs convaincants et déboires financiers provoquant la colère de plusieurs groupes de supporters, Charles Maarek, président de la formation normande, tente de composer. Ces dernières heures, Paris Normandie avançait, à ce titre, que le dirigeant normand, qui détient 77% des parts du club, aurait refusé une offre de 1,5M€ de Jean-Marc Gonon. Cependant et selon nos dernières informations, un consortium de riches investisseurs - convaincu par les qualités du dirigeant rouennais, notamment sur le mercato - souhaite, aujourd’hui, travailler aux côtés de Charles Maarek.

L’idée de ces investisseurs, séduits par la dynamique sportive du FCR (deux montées, parcours en Coupe de France) est simple : investir 1M€ par an en National sur une période de trois ans et 2M€ par an en Ligue 2 afin de pérenniser l’avenir du club. À noter qu’en cas d’arrivée de ce consortium, l’homme d’affaires de 52 ans resterait, lui, à la présidence de la formation normande. Toujours d’après nos indiscrétions, ce dernier - qui dispose également d’un intérêt d’un club de L1 pour un poste de direction - étudie actuellement cette possibilité mais ne s’interdit pas non plus de céder ses parts.