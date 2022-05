Enzo Fernandez, la dernière merveille de River Plate qui met l'Europe à ses pieds

«Il a super style de jeu et de bons déplacements. Il offre toujours une solution à ses partenaires, il contrôle très bien le ballon. J'aime beaucoup, il cherche toujours à casser des lignes et à trouver ses ailiers et ses attaquants. Vraiment, j'ai beaucoup aimé Enzo.» En février, lors d'une visite en Argentine, Robert Pires est tombé sous le charme d'Enzo Fernandez (21 ans), milieu de terrain de River Plate. Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000, interrogé par ESPN au sortir d'un match auquel il venait d'assister au Monumental, n'est pas le seul à avoir flashé sur le natif de San Martin.

Selon les informations de Olé et La Nacion, ce box-to-box droitier, sous contrat jusqu'en 2025 (clause libératoire fixée à 20 M€), est référencé par de nombreux grands clubs européens, du Real Madrid à Manchester United en passant par le Séville FC, l'Inter, Manchester City, Benfica et même l'AC Milan. Il faut dire que sa progression a de quoi impressionner. Formé chez les Millonarios, il a dû partir en prêt du côté de Defensa y Justicia pour gagner du temps de jeu au plus haut niveau et se révéler. Depuis son retour au bercail l'été dernier, il s'affirme, étant considéré comme la révélation de ce début de championnat de Primera.

L'Europe et la sélection en ligne de mire

Avec 6 buts et 5 passes décisives en 14 matches de Primera Division cette année, une moyenne de 83 ballons touchés et de 68 passes tentées par match, il s'est déjà rendu indispensable à l'équipe de Marcelo Gallardo par son volume de jeu, son abattage et sa lecture du jeu. Le technicien argentin, ancien joueur de l'AS Monaco et du Paris SG, est sous le charme. «Enzo Fernandez est un joueur qui, malgré son jeune âge, a déjà beaucoup mûri. On le sent en confiance, on note sa progression dans le jeu pour être meilleur à chaque sortie. Il s'améliore de jour en jour et les matches te donnent aussi cette possibilité, tout comme la continuité et une bonne adaptation dans l'équipe», a-t-il lâché, conquis.

Sa trajectoire est si fulgurante que des voix se demandent déjà au pays si Lionel Scaloni, sélectionneur national, ne devrait pas déjà l'intégrer au groupe de l'Albiceleste en vue du Mondial 2022 au Qatar. L'intéressé, lui, se contente de vivre son rêve. «J'ai la tête à River et je profite du moment présent. Après, on verra», a-t-il récemment lancé à ESPN. En Argentine ou en Europe, on n'a sans doute pas fini d'entendre parler d'Enzo Fernandez !