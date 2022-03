Le Real Madrid s'offre une pépite convoitée par le Barça !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a signé vendredi le jeune attaquant de l’Eintracht Francfort Enrique Herrero. L’avant-centre espagnol de 17 ans, qui était également pisté par le FC Barcelone, ne devrait cependant pas pouvoir jouer cette saison avec le club madrilène car il doit attendre le feu vert de la FIFA. C’est le joueur lui-même qui l’a annoncé vendredi soir sur son compte Instagram.

Herrero est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2005 en Espagne, international U17 il avait rejoint Francfort l’été dernier en provenance des équipes de jeunes de Villarreal, alors qu’il était déjà convoité par le Real et le Barça. Cependant après seulement huit mois, le jeune Espagnol a souhaité rentrer au pays et c’est donc le Real qui l'a récupéré.