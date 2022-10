Monaco - Trabzonspor : les compositions officielles

L'AS Monaco affronte Trabzonspor ce jeudi à 18h45 au stade Louis II à l'occasion de la 3e journée de Ligue Europa, un match commenté en direct sur notre site. Vainqueurs contre l'Etoile Rouge mais défaits par Ferencváros, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder voudront certainement l'emporter cet après-midi pour se rapprocher d'une potentielle qualification.

La suite après cette publicité

De son côté, le club turc a également une victoire et une défaite à son actif dans cette Ligue Europa. Philippe Clément a opté pour un 4-4-2 à plat avec Wissam Ben Yedder, auteur d'une grande performance ce week-end contre Nantes, et Embolo en attaque. Diatta, Fofana, Camara et Golovin sont titulaires dans l'entrejeu. Côté Trabzon, présences de Marc Bartra en défense centrale, de Marek Hamsik dans le double-pivot ou encore de l'ancien Lillois Yazici dans le trio aligné en soutien de Maxi Gomez.

Les compositions d'équipes :

AS Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Ben Yedder, Embolo.

Trabzonspor : Cakir - Styger Larsen, Bartra, Denswil, Elmali - Hamsik, Siopis - Bardhi, Yazici, Trézéguet - Gomez.