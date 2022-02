Tottenham : un départ inévitable pour Harry Kane ?

La suite après cette publicité

Auteur d'un doublé et grand artisan de la victoire de Tottenham face à Manchester City (3-2) lors de la 26ème journée de Premier League, Harry Kane (28 ans) a une nouvelle fois montré son aspect indispensable sur le front de l'attaque des Spurs. Pourtant, celui qui était fortement lié à un transfert chez les Skyblues l’été dernier n'a toujours pas prolongé alors que son contrat expire lui en juin 2024. Une situation stressante voire inquiétante pour son président Daniel Levy qui avait d'ailleurs tout fait pour le retenir lors de la dernière fenêtre estivale.

Et selon les dernières informations de The Athletic, les choses ne semblent guère s'arranger pour la direction de Tottenham... Dans cette optique, le média britannique précise que l'attaquant des Three Lions (67 sélections, 48 buts) aurait récemment repoussé une offre de prolongation transmise par ses dirigeants. Depuis les négociations sont même à l’arrêt et les Spurs n’ont pas l’intention de lui offrir un nouveau contrat, attendant plutôt un signe du numéro 10. Des discussions qui ne devraient pas avoir lieu avant cet été ou qui pourraient même ne pas avoir lieu du tout si Prince Harry décidait de relever un nouveau défi...