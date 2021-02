Eric Di Meco pas intéressé par un retour à l'OM

Depuis le week-end dernier, c’est le chaos total à l’Olympique de Marseille. Le centre d’entraînement phocéen a été attaqué par des supporters, le divorce entre Jacques-Henri Eyraud et les fans olympiens est total et André Villas-Boas vient de présenter sa démission avant d’être mis à pied. Une situation lunaire. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont donc bon train. Et certains appellent au retour d’un ancien de la maison, Eric Di Meco. Mais l’ancien défenseur a d’autres plans.

« Je l’ai souvent dit. Non, à plusieurs titres. Tu ne peux pas être à l’intérieur et à l’extérieur de la machine. Je parle en tant que consultant média, en tant qu’ancien joueur. Je parle sans arrière-pensées. Il est hors de question pour moi de postuler à quoi que ce soit. C’est un métier. Faire ce que fais Luis Campos, c’est un vrai métier : avoir un réseau. Etre président, c’est un métier. Il faut être sérieux. Gérer un club, c’est un métier », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.