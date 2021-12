FC Barcelone : le joueur français dont rêve Xavi

La suite après cette publicité

Chaque jour apporte son lot de rumeurs et d'informations sur le mercato du FC Barcelone. On le sait, les Catalans pourront tout de même recruter un ou deux joueurs de qualité lors de ce mercato hivernal, et Ferran Torres est le premier élu. La direction barcelonaise souhaite également enrôler un joueur de pointe, et le nom d'Edinson Cavani revient avec de plus en plus d'insistance.

Mais il y a un joueur qui plaît beaucoup au nouveau coach du Barça. Et ce n'est pas pour l'attaque, mais bien pour le secteur défensif, un des nombreux points faibles du FC Barcelone, et depuis plusieurs saisons déjà. Comme l'indique Sport, il s'agit de Jules Koundé, qu'on ne présente plus et qui est encore excellent avec Séville en Liga cette saison.

C'est très cher !

L'ancien milieu de terrain serait complètement séduit par le profil du joueur. Sa vitesse, sa qualité technique et sa lecture du jeu en font un joueur totalement compatible avec sa philosophie de jeu. L'ancien Bordelais serait le joueur parfait pour renforcer la défense du Barça aux yeux du tacticien de Terrassa. Mais, parce qu'il y a un gros mais : il est extrêmement cher.

Effectivement, sa clause libératoire est de 80 millions d'euros, et Séville ne négociera pas. Tout comme Chelsea l'été dernier, qui avait proposé 60 millions : le Barça est prévenu, c'est 80 millions d'euros ou rien. Autant dire que vu la situation financière des Blaugranas, ça s'annonce très difficile...