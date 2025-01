EdF : Bixente Lizarazu choisit le remplaçant de Didier Deschamps

Mardi 7 janvier, Didier Deschamps a remué la France du football en annonçant sa volonté de quitter son poste de sélectionneur de l’Équipe de France après la Coupe du monde 2026, à commencer par ses anciens coéquipiers en Bleu. Si Emmanuel Petit lui a rendu hommage au micro de RMC, Bixente Lizarazu s’est lui tourné vers l’avenir, en évoquant le cas Zinédine Zidane dans une interview accordée L’Equipe.

Pour l’ancien latéral du Bayern, «c’est l’évidence. Zizou a annoncé que c’est son rêve absolu, et le président de la FFF ne le considérerait pas comme un premier choix ? Si on a quelqu’un comme Zizou et qu’on ne considère pas que c’est fantastique, je ne comprends plus rien au foot. Je n’imagine pas que ce soit quelqu’un d’autre.» Pour Lizarazu, la prise de décision de Deschamps dès 2025 est un point positif, puisque «Zizou s’est adapté, et c’est un avantage d’avoir maintenant le temps de se préparer.» Une succession qui sonne donc comme une évidence.