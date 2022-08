Lenny Pintor quitte l'OL et signe à l'AS Saint-Etienne

Après avoir fait ses gammes dans les équipes de jeunes de l'Olympique Lyonnais et seulement deux apparitions en professionnel avec les Gones, l'attaquant français Lenny Pintor signe chez l'ennemi juré, l'AS Saint-Etienne. Comme nous vous l'annoncions en début de semaine, l'ex-international U20 (10 sélections) arrive en provenance de l'OL après un accord trouvé lundi dernier et s'engage avec les Verts pour les deux prochaines saisons.

«Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE. J'ai été très bien accueilli par les dirigeants et mes nouveaux coéquipiers. J'arrive avec un état d'esprit revanchard après une année compliquée. Mais je me sens désormais très bien et je n'ai qu'une envie : faire mes débuts en Vert», a déclaré le principal intéressé à son arrivée dans le Forez, des propos récoltés par le média officiel du club dans le communiqué.