France - Venezuela : les compositions sont là

Après un match nul contre l’Arabie Saoudite et une victoire contre le Costa Rica, la France retrouve le Venezuela pour essayer de se qualifier en demi-finale du Tournoi Maurice-Revello. Pour cette rencontre, les Bleuets se présentent en 3-4-3 avec Bengui Joao dans les cages derrière Sarr, Jacquet et Yoro. Les rôles de pistons sont assurés par Kumbedi et Mawissa Elebi alors qu’on retrouve Zaïre-Emery et Byar dans le double pivot. Enfin, Tel est épaulé par Ben Seghir et Housni en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le Venezuela s’articule dans un 4-1-3-2 avec Benitez comme dernier rempart. Devant lui, Aramburu, Ferro, Vivas et Paz constituent la défense. Romero est placé en tant que sentinelle auprès de Ruiz, Ortega et Chacon. Enfin, Alcocer et Pérez sont associés en attaque.

À lire

Le Venezuela surprend les Bleuets !

Les compositions

France : Bengui Joao - Sarr, Jacquet, Yoro - Kumbedi, Zaïre-Emery, Byar, Mawissa Elebi - Ben Seghir, Tel, Housni

La suite après cette publicité

Venezuela : Benitez - Aramburu, Ferro, Vivas, Paz - Romero - Ruiz, Ortega, Chacon - Alcocer, Pérez