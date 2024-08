Alain Giresse allume la direction bordelaise

Immense légende des Girondins de Bordeaux, Alain Giresse (72 ans) est très affecté par la situation du club. Le Girondin de naissance qui cumule près de 600 matchs sous la tunique bordelaise ne manque jamais l’occasion de tirer sur la direction actuelle du club, avec en tête : Gérard Lopez. « Je suis complètement désabusé. C’est une catastrophe dans tous les sens […] Mais qu’ils dégagent ! Qu’ils dégagent ! Je sais bien que légalement on ne pas faire ça comme ça, mais que ce soit encore ces gens-là qui préparent la N2… On ne veut plus de ça », a expliqué l’ancien international français (47 sélections, 6 buts) dans les colonnes de Sud-Ouest.

Celui qui a disputé 16 saisons sous le maillot du club au scapulaire, n’en démord pas, il ne lâchera pas son club malgré la colère. Il reconnait cependant que la situation est compliquée et n’entend pas apporter son soutien à la direction girondine, qui a mis le club au bord du précipice. «On est pris en otage ! Tout le monde. Moi, j’ai le cœur girondin depuis tout gosse, je ne peux pas abandonner le club. Mais ne pas l’abandonner, ça veut dire faire le jeu de ces gens-là.» En Gironde, beaucoup militent pour un retour d’Alain Giresse au sein de l’organigramme du club, ce n’est visiblement pas pour tout de suite.