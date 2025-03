La faible chance de qualification du PSG après sa défaite

Le football défie parfois toute logique. Ce mardi soir, au Parc des Princes, le PSG de Luis Enrique a donné une véritable leçon au Liverpool d’Arne Slot. Et pourtant, ce sont bien les Anglais qui sont repartis avec la victoire, s’imposant 1-0 grâce à un but de Harvey Elliott en toute fin de match. Si les Franciliens sont apparus largement supérieurs aux Reds sur le terrain, désormais, ils n’ont que peu de chances de se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

D’après les données d’Opta, Paris n’a plus que 15,4 % de chances d’aller chercher sa qualification à Anfield la semaine prochaine. La probabilité de voir la Coupe aux grandes oreilles débarquer au Parc des Princes n’est quant à elle plus que de 3,1 %. Des chiffres peu encourageants pour les champions de France. Mais le football a très souvent montré ces dernières saisons que les statistiques sont loin d’être une source de vérité, et il l’a encore prouvé ce mardi soir.