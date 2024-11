Le Real Madrid est au fond du trou !

Il fallait absolument gagner ce soir. Après l’humiliation infligée par le Barça lors du Clasico qui avait déchaîné une grosse vague de critiques, l’équipe de Carlo Ancelotti, qui faisait d’ailleurs partie des principaux pointés du doigt, se devait de l’emporter pour dissiper tout ça. Mais le résultat de ce soir plonge encore plus les Merengues dans la crise. Au delà de la défaite et de la qualification directe pour les huitièmes qui s’éloigne un peu plus, les sensations laissées par ce Real Madrid et le contenu de ce match sont terribles…

Défensivement, l’équipe affiche une fragilité déconcertante. Les attaquants milanais, comme leurs homologues barcelonais, ont pu entrer dans la défense madrilène comme dans du beurre. L’attitude nonchalante de certains joueurs lorsqu’il s’agit de défendre est aussi au coeur du problème. Avec le ballon, c’est peut-être encore plus inquiétant, avec une animation offensive complètement morne, et des individualités très peu en vue, Kylian Mbappé et Jude Bellingham en tête de liste.

Ancelotti très critique

Forcément, les médias espagnols tirent déjà la sonnette d’alarme. « Le Real Madrid est en crise », explique Marca, qui évoque une équipe « avec une fragilité alarmante » et un Carlo Ancelotti « qui ne trouve pas de solutions ». « Ce Madrid va de mal en pis », indique de son côté AS. Devant les caméras de Movistar, Ancelotti a aussi dressé un bilan très clair et critique envers les siens. « On doit être inquiet, l’équipe ne montre pas une bonne image. On a manqué de solidité, on doit travailler. L’équipe n’est pas compacte, pas ordonnée, on a encaissé trop de buts dernièrement. On ne va pas bien moralement. Il faut se lever, se battre. On doit être concentré sur notre travail pour pouvoir lutter pour tous nos objectifs », a lancé le coach italien.

La réaction de Lunin, dépité et presque en larmes, illustre bien l’opinion des fans madrilènes. « C’est inexplicable ces 2 dernières défaites, il faut analyser ça et réagir. L’équipe n’est pas nerveuse, mais il y a des moments difficiles, des séries noires, nous sommes le Real il faut toujours gagner, il n’y a pas d’excuses. On doit gagner le prochain match, dominer. On va surmonter cette épreuve difficile. Le public a toujours été un public exigeant, mais aussi un public qui nous aide. Il faut travailler mieux, améliorer notre jeu », a lancé le gardien, qui a fait partie des rares bons Madrilènes ce soir. Et le prochain match du Real Madrid en Ligue des Champions, c’est contre un Liverpool qui marche sur l’eau à Anfield le 27 novembre prochain…