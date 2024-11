Ligue des Champions : l’AC Milan plonge le Real Madrid dans la crise, le Sporting humilie Manchester City

Ce mardi soir nous réservait une sacrée soirée européenne, avec cette quatrième tournée de rencontres de la phase initiale de la Ligue des Champions. On avait notamment un choc entre ogres de la compétition, le Real Madrid et l’AC Milan. Pour leur retour après l’échec du Clasico - le match face à Valence du week-end dernier a été reporté - les Merengues n’avaient pas d’autre choix que de gagner, et Ancelotti sortait un trio offensif composé de Vinicius Jr, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. En face, Rafael Leão, souvent remplaçant ces derniers temps, était bien titulaire, aux côtés d’Alvaro Morata et de Christian Pulisic notamment. Les Français Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni, Youssouf Fofana, Théo Hernandez et Mike Maignan étaient titulaires dans leur équipe respective. Les Merengues étaient dominateurs d’entrée, avec un Mbappé motivé, mais c’est l’AC Milan qui allait frapper en premier. Sur corner, Thiaw s’imposait physiquement à Tchouameni et expédiait le cuir au fond des filets de la tête (0-1, 12e). Derrière, les Madrilènes réagissaient vite, mais Mbappé (13e) puis Vinicius (13e) butaient sur Maignan. Le Brésilien allait d’ailleurs faire la différence, provoquant un pénalty dans la surface après avoir été fauché par Emerson. Il le transformait avec brio, avec une petite panenka (1-1, 23e). Milan réagissait bien, et Lunin arrêtait bien un sacré boulet de canon de Reijnders (32e).

Ambitieux, les Milanais continuaient d’attaquer. Et ils allaient être récompensés. Dans la surface, Rafael Leão voyait sa frappe être repoussée par Lunin, mais Alvaro Morata rodait en bon buteur et catapultait le ballon au fond (1-2, 39e). Mal en point, avec un Tchouameni dépassé et remplacé par Camavinga à la pause, le Real Madrid était à deux doigts d’en encaisser un troisième, mais Lunin sortait un arrêt exceptionnel pour dégoûter Leão (52e). Morata touchait lui le montant d’une talonnade surprenante (68e), alors que les Merengues étaient incapables de se créer des occasions. Tout le contraire des Milanais. Sur un long rush côté droit, Leão fonçait et offrait un caviar à Reijnders, qui crucifiait Lunin (1-3, 73e). L’équipe d’Ancelotti tentait de revenir, et Maignan s’interposait bien sur un enroulé de Rodrygo (79e). Mais sur une sortie un peu hasardeuse du portier français, le ballon revenait sur Rüdiger qui le propulsait au fond. Le but était finalement annulé à cause d’un hors-jeu. Maignan sortait même un arrêt exceptionnel sur une tête de Diaz (90e+1), alors que Militao ne cadrait pas sa volée (90e+3). Le Real Madrid, dix-septième en Ligue des Champions, est en crise et a montré un visage inquiétant ce soir.

Liverpool a ridiculisé Leverkusen, Monaco gagne encore !

L’autre affiche de la soirée nous menait à Anfield, où Liverpool accueillait le Bayer Leverkusen. Un duel séduisant sur le papier… Mais contrairement à ce qu’on pouvait penser au vu style de jeu des deux équipes, c’était une rencontre qui démarrait avec peu de spectacle, et il n’y avait pas grand chose à se mettre sous la dent en première période, si ce n’est quelques frappes de Curtis Jones ou de Tapsoba facilement captées par Hradecky et Kelleher. La rencontre était globalement fermée, et il n’y avait pas de vrai dominateur. Salah s’illustrait un peu sur la fin du premier acte, mais sa tentative à angle fermé était bien captée par le portier (43e). Il fallait attendre l’heure de jeu pour que les Reds déroulent et frappent, par deux fois. D’abord, Curtis Jones trouvait Luis Diaz qui battait le gardien d’un superbe piqué (1-0, 61e), puis, Gakpo, de la tête sur un centre de Salah, doublait la mise (2-0, 65e). Luis Diaz s’offrait même un triplé sur une nouvelle assist de l’Egyptien (3-0, 87e), puis après un caviar de Darwin Núñez (4-0, 90e+2). C’est donc un joli 4/4 pour Liverpool, leader, en Europe cette saison.

De son côté, l’autre club français engagé en Ligue des Champions, l’AS Monaco, accueillait Bologne. Les Monégasques débutaient plutôt bien, avec un Embolo dangereux devant et un Eliesse Ben Seghir très intéressant dans le jeu. Le Suisse obligeait notamment Skorupsi à sortir une belle parade, avant de voir le cuir heurter le poteau (15e). Bien dans son match, l’équipe de la Principauté s’offrait les meilleures situations, avec une nouvelle intervention du portier bolonais sur un joli coup franc de Golovin (35e). Radosław Majecki devait lui intervenir sur une belle tentative de Nikola Moro (40e). La deuxième période en revanche était plutôt dominée par l’écurie de Serie A, mais c’est bien Monaco qui allait l’emporter. C’est effectivement Kehrer, au second poteau sur un corner de Golovin à la 87e, qui offrait les trois points aux Asémistes. L’AS Monaco va se coucher en étant troisième, avec 10 points pris sur 12 possibles au compteur.

Dans les autres rencontres du soir, on avait un joli duel entre Viktor Gyokeres et Erling Haaland à l’occasion du match entre Manchester City et le Sporting. C’est finalement le Suédois qui l’a emporté sur son homologue norvégien. En terres lisboètes, les hommes de Pep Guardiola se sont effectivement inclinées sur le score de 4-1, avec un triplé de l’attaquant à la mode, malgré l’ouverture du score de Foden au bout de quelques minutes de jeu seulement. Le Sporting confirme son superbe début de saison avec 10 points pris sur 12 possibles sur cette Ligue des Champions, étant provisoirement deuxième. Première défaite européenne de la saison pour City qui reste quand même bien positionné pour se qualifier directement. Le Celtic a aussi fait une bonne opération en battant le RB Leipzig 3-1. Les Allemands signent une campagne européenne désastreuse avec quatre défaites. Pour sa part, le Borussia Dortmund l’a emporté contre Sturm Graz grâce à un but de Malen à quelques minutes de la fin et prend de sérieuses options pour une qualification directe.

Les résultats de la soirée

Bologne 0 - 1 AS Monaco

Kehrer (87e)

Celtic 3 - 1 RB Leipzig

Kuhn (35e, 45e+1), Hatate (72e) - Baumgartner (23e)

Borussia Dortmund 1 - 0 Sturm Graz

Malen (86e)

Liverpool 4 - 0 Bayer Leverkusen

Luis Diaz (61e, 87e, 90e+2), Gakpo (65e)

Real Madrid 1 - 3 AC Milan

Vinicius Jr (23e) - Thiaw (12e), Morata (39e), Reijnders (73e)

Sporting CP 4 - 1 Manchester City

Gyokeres (38e, 49e, 81e), Araujo (46e) - Foden (4e)