James Milner prolonge à Liverpool

Deuxième de Premier League, Liverpool se prépare à un été agité. Sadio Mané, en fin de contrat dans un an, est sur le départ. Divock Origi, libre le 30 juin, va lui rejoindre l'AC Milan. Dans la même situation contractuelle, James Milner (36 ans), lui, reste une saison supplémentaire chez les Reds.

«James Milner a signé une nouvelle prolongation de contrat avec le Liverpool FC. Le vice-capitaine, qui a rejoint le club en 2015, devrait rester avec les Reds pour une nouvelle saison après avoir convenu de nouvelles conditions au-delà de l'expiration de son contrat précédent cet été», peut-on lire sur le communiqué du club. Milner va donc rester au moins jusqu'en 2023.

We are delighted to announce that @JamesMilner has signed a new contract extension with the Reds 🙌🔴 pic.twitter.com/uaSHd0W4nJ