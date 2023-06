Real Madrid : Endrick n’est plus convoqué avec Palmeiras

La suite après cette publicité

Le jeune prodige brésilien Endrick (16 ans) traverse la première période creuse de sa jeune carrière. Alors qu’il rejoindra officiellement le Real Madrid à l’été 2024, l’attaquant de Palmeiras a été écarté du groupe pauliste ce jeudi lors du 1/8e de finale de Coupe du Brésil, finalement perdu face à Fortaleza (1-0).

Selon la presse auriverde, cette absence s’expliquerait tout simplement par une décision de l’entraîneur portugais Abel Ferreira, et non pas pour un quelconque problème physique. Un choix qui ferait ainsi écho aux dernières performances d’Endrick. Essentiellement remplaçant ces dernières semaines, l’international brésilien U20 n’a pu se contenter que de quelques dizaines de minutes de jeu, restant même parfois sur le banc. Cette saison, Endrick a disputé 23 rencontres avec Palmeiras, marquant 4 buts et délivrant 1 passe décisive.

À lire

Le Real Madrid s’est-il trompé avec Endrick ?