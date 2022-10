Naples : Khvicha Kvaratskhelia révèle le nom de son idole

Le Gérogien Khvicha Kvaratskhelia affole la planète football depuis son arrivée en juillet dernier, à Naples, en provenance du championnat géorgien. Les mots sur son talent sont sur toutes les bouches. L'ailier a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues cette saison. Un joli total pour sa première expérience dans un championnat européen (Serie A) et en Ligue des champions.

Le jeune joueur (21 ans) de ne manque pas d'ambition et voit Cristiano Ronaldo comme un exemple : « mon idole ? CR7, bien que le premier ait été Guti. Je souhaite rester humble. Je n'aime pas ceux qui exagèrent et qui parlent trop. Je travaille beaucoup pour m'améliorer et je veux travailler encore plus parce que je dois encore apprendre tellement de choses. Mais une chose est sûre : je veux atteindre le sommet. » déclare la pépite napolitaine, dans une interview pour le Corriere dello Sport.