Jesé libéré par Coritiba

La longue et douloureuse descente aux enfers se poursuit pour Jesé Rodriguez. En situation d’échec au PSG et loin de faire ses preuves à Las Palmas, Stoke City ou encore à la Sampdoria, l’attaquant espagnol espérait enfin relancer une carrière qui s’est étiolée au fil des années en s’engageant en faveur de Coritiba. Mais l’aventure du joueur de 30 ans a rapidement tourné au vinaigre au Brésil. Après avoir créé la polémique lors de son arrivée en s’attirant les foudres d’un coéquipier prêté jusqu’à l’issue de la saison pour lui avoir piqué son numéro de maillot, le natif de Las Palmas n’a jamais réussi à s’imposer au sein de l’effectif auriverde.

Se contentant de quelques miettes en fin de rencontre, l’Ibère n’est apparu qu’à six reprises (1 but) avec l’actuel dix-neuvième de Serie A brésilienne. Condamnés à la relégation, les Glorioso ont annoncé ce jeudi se séparer des services de Jesé Rodriguez dans l’optique d’entamer la restructuration de l’équipe pour la saison prochaine, et ce, à trois journées de la fin du championnat. Ainsi, le principal intéressé se retrouve à nouveau sur le marché…