Stade Rennais : la mise au point de Nicolas Holveck sur les dossiers Mbaye Niang, Clément Grenier et Edouard Mendy

Le Stade Rennais avait déroulé le tapis rouge pour sa nouvelle recrue Serhou Guirassy (24 ans). Il faut dire qu'après plusieurs semaines de balbutiements dans ce dossier, le club breton est enfin parvenu à ses fins en s'offrant l'attaquant pour 15 millions d'euros. Mais après les venues de Martin Terrier, Nayef Aguerd et Guirassy, les pensionnaires du Roazhon Park ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Présent en conférence de presse pour la présentation de l'ancien Amiénois, le président Nicolas Holveck a accepté de balayer l'actualité rennaise liée au mercato estival.

À commencer par les dossiers Mbaye Niang et Clément Grenier, deux cadres de la formation bretonne la saison dernière, qui devraient s'envoler vers d'autres cieux dans les prochaines semaines. Un discours tout sauf alarmiste histoire de rassurer tout son monde. « Je ne parlerais pas d'impasse, il y a un mois de plus pour le mercato il y a des joueurs qui sont sous contrat. Mbaye et Clément, sont deux joueurs qui font partie de l'effectif du Stade Rennais. Cela montre la concurrence qui existe, la qualité de notre effectif, même pour des joueurs qui étaient des éléments majeurs de notre équipe l'année dernière, » confie ainsi l'homme fort du club breton. Si l'avenir des deux intéressés à Rennes reste incertain, c'est également le cas pour Édouard Mendy.

Nicolas Holveck ne lâchera rien pour Edouard Mendy

Courtisé par Chelsea depuis plusieurs jours, le portier breton a exprimé à ses dirigeants son désir de rallier Londres dans les prochains jours. « Oui il y a des discussions qui ont été initiées avec Chelsea, aucun accord pour l'instant loin de là. On connait la valeur du joueur et de l'homme, je suis incapable de vous dire ce qui va arriver. Pour qu'un transfert se réalise il faut l'accord entre les trois parties. Je peux comprendre l'envie d'Édouard, il nous a fait part de ses envies, cela fait partie du mercato. Il n'est pas non plus dans le pire club d'Europe. Il peut aussi jouer la Ligue des Champions s'il reste ici, » révèle ainsi l'ancien dirigeant de l'AS Monaco.

Apparemment excédé par tout ce qu'il entrevoit dans les médias sur le mercato du Stade Rennais, Nicolas Holveck a effectué une petite mise au point pour rappeler tout le chemin parcouru jusqu'ici. Pour le principal protagoniste, le mercato de son club reste rondement mené et Julien Stéphan disposera d'un effectif suffisamment armé pour appréhender au mieux les prochaines échéances de la saison. « On a annoncé la prolongation de Traoré, je suis très content de cela, on a gardé tout le monde et on a enrichi le groupe avec des joueurs qui étaient nos priorités. Notre mercato est dans le bon tempo, la crise est là, il y a de nombreux clubs pour lesquels certains investissements sont impossibles. On lit beaucoup de choses, on avance. On est à la recherche d'un défenseur central c'est certain. On ne veut pas aller trop vite, on a encore du temps, on avance sereinement, je suis confiant pour la fin de ce mercato, » lâche ainsi Holveck. Les supporters rennais peuvent donc s'attendre à encore du mouvement avant la fin du mercato en octobre prochain...