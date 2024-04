L’appel à la mobilisation générale lancé par Loïc Féry

Enlisé dans une crise sportive, le FC Lorient doit impérativement améliorer sa performance en cette fin de saison s’il souhaite éviter la relégation. Battus logiquement par le PSG hier soir (1-4), les Merlus ont enregistré une quatrième défaite consécutive et se retrouvent toujours à la 17e place du championnat, à seulement deux points du Havre, actuel barragiste, et surtout à trois points de Metz, premier non-relégable. Avec des confrontations prévues contre Toulouse, Lens, l’OM et Clermont lors des quatre dernières journées de championnat, le chemin s’annonce ardu. Le président Loïc Fery, critiqué dans les tribunes du Moustoir, a souhaité adresser un message à la fin du match.

« Il reste 4 matches, peut-être 6, il y a un immense besoin de mobilisation, on l’a vu ce soir avec un 8e guichets fermés de suite, l’intégralité du pays de Lorient est derrière le club. Les joueurs sont absolument concernés, la mobilisation est là. Renverser des montagnes, Lorient l’a déjà fait. Je vois un groupe qui y croit » a-t-il évoqué devant la presse avec plein d’allant.