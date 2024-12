Ligue 1 : Lille se balade face à Brest

Ce vendredi soir, début de la 14e journée de Ligue 1 avec une affiche entre le LOSC et Brest. A domicile, les Dogues avaient l’occasion de revenir à hauteur de l’OM et de Monaco en cas de succès. Il fallait pour cela se défaite d’une équipe brestoise, engluée dans le ventre mou du classement. Bruno Genesio décidait sur ce match de faire confiance à son quatuor offensif David, Haraldsson, Fernandez-Pardo et Zhegrova. Et l’attaque lilloise ne tardait pas à faire très mal à Brest dans cette rencontre.

Jonathan David n’avait besoin que de 5 minutes pour ouvrir le score dans ce match. Il transformait tranquillement un penalty obtenu par André après un accrochage avec le défenseur Le Cardinal. Le Canadien inscrivait là son 100e but sous les couleurs du LOSC devenant ainsi le troisième meilleur buteur de l’histoire du club derrière André Strappe (134 buts) et Jean Baratte (221 buts). Il venait récompenser la grosse domination des siens. Une domination qui a duré pendant quasiment tout le premier acte d’ailleurs tant Brest semblait subir les vagues lilloises. En feu sur ce début de rencontre, le duo Zhegrova-David faisait vivre un cauchemar à la défense de Brest. David se montrait une nouvelle fois décisif avant la pause. Après avoir baladé un Le Cardinal dans le dur, il offrait une galette à Hakon Arnar Haraldsson pour le but du break (2-0, 44e).

Jonathan David s’offre un doublé

Au retour des vestiaires, Brest revenait avec un autre visage. Et la formation d’Eric Roy était rapidement récompensée puisque sur un contre éclair, c’est Ludovic Ajorque qui réduisait l’écart (1-2, 48e). Il profitait d’un bon travail de Camara pour croiser sa frappe et tromper Chevalier. Surtout, ce but relançait complètement l’intérêt de cette rencontre. Et Brest reprenait clairement l’ascendant sur un Lille plus frileux, qui se mettait à douter. Mais les Brestois manquaient à chaque fois de précision dans le dernier geste (52e, 59e). Alors le LOSC en profitait.

Peu après l’heure de jeu, c’est encore une fois Jonathan David qui punissait Brest au meilleur des moments. Après une frappe lointaine de Zhegrova repoussée par Bizot, David se jetait d’un tacle pour pousser le cuir au fond des filets. Un but qui lui permettait donc d’inscrire son 101e but avec le LOSC mais aussi de devenir le meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison avec 11 buts (en attendant Barcola et le PSG face à Auxerre ce soir). Le score ne bougera plus après ça. Lille remonte donc à la 4e place du classement avec le même nombre de points que l’OM et Monaco. De son côté, Brest reste dans le ventre mou à la 11e place en attendant les autres matches du week-end.