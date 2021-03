Inter Miami : le contrat de Blaise Matuidi dans le collimateur de la MLS

L'été dernier, Blaise Matuidi (33 ans) débarquait libre à l'Inter Miami en provenance de la Juventus Turin. L'international français découvrait donc la MLS et donnait un nouveau souffle à sa carrière. Plusieurs mois après son arrivée aux Etats-Unis, la signature du champion du monde 2018 dans la franchise gérée par David Beckham fait l'objet d'une enquête de la part de la MLS.

Celle-ci va se pencher sur le contrat du milieu français et si celui-ci respecte les limites salariales et les obligations d'effectif du championnat. Pour rappel, la ligue nord-américaine fixe une masse salariale à tous les clubs, que les vingt plus gros salaires de chaque franchise ne peuvent dépasser. La masse salariale était alors fixée à 4,24 millions de dollars en 2019.